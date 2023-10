Lele Adani, alla Bobo Tv, ha criticato ampiamente Nikola Milenkovic dopo l'errore marchiano che ha portato al rigore decisivo in Lazio Fiorentina: "Guarda caso… chi c’è in area a colpire di testa? Vecino, hombre uruguagio, charrua, incredibile. Milenkovic ha fatto una cagata clamorosa. Se tu allarghi il braccio mentre la palla sta arrivando in area, non puoi più farlo, è rigore netto"