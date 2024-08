Mondadori Portfolio via Getty Images

Adani su Fonseca: “Prematuro metterlo in discussione”

Il Milan non convince e perde punti ma per Adani non é tutta colpa di Fonseca. Ecco il pensiero dell’opinionista alla Domenica Sportiva sulla Rai: Mi sembra prematuro mettere in discussione qualsiasi allenatore dopo due giornate, perché allora metti in discussione anche Conte visto che doveva essere il maggiore indiziato ad andare sulla panchina del Milan. Io credo che dobbiamo dare un minimo di valore al lavoro. Aspettiamo due mesi per vedere come ingranerà, però questa squadra non attacca ancora bene e nel momento in cui attacca difende peggio, nel senso che si propone e diventa vulnerabile, e questo è un difetto che si porta dietro dallo scorso anno. Non può essere un problema di condizione fisica, perché non si prende gol dopo 1′ per condizione fisica. Una squadra che deve lavorare, resettare tutto, partire dall’abc: il calciatore deve essere attento, con la postura giusta, serio, lavorare bene. Altrimenti qualsiasi proposta e ambizione, come quelle che ha anche Fonseca, se non credi in quello che fai il Parma che fa un gran calcio non solo ti batte ma ti umilia".