Adani sul Milan: ‘Pioli miglior allenatore italiano di club ora’

Lele Adani difende l’operato del tecnico del Milan Stefano Pioli alla Domenica Sportiva sulle reti Rai: "Io mi sono espresso più volte, per me Pioli, al di là di questo exploit di Inzaghi, è il migliore allenatore di un club italiano ora, perché il migliore per me è Spalletti. Il lavoro fatto nel quinquennio è unico. Se salta la luce in Corso Sempione prende la colpa Pioli, che ormai prende la colpa per tutto. Questo non è veritiero: la realtà dei fatti dice che cade una pianta ha colpa Pioli, se si buca un pallone a Milanello ha colpa Pioli. E’ così, è lo stato delle cose. E io non lo accetto per la qualità dell’allenatore, per le cose che ha fatto. Però la piazza non lo sopporta più".