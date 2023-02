Il ko di Bologna ha portato Lele Adani ad usare parole dure nei confronti dell'Inter, che adesso può essere raggiunta in classifica da Milan e Roma al secondo posto. "Devono fare mea culpa allenatore e squadra - le parole dell'ex negli studi di Rai Sport -. Sette ko in 24 partite sono troppi, anche se la Champions pesa. Così non si va da nessuna parte. La rosa dell'Inter non può fare come questa del Dall'Ara".