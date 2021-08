Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla su Twitch alla Bobo Tv della cessione di Lukaku dall'Inter al Chelsea: "​Il giocatore dice che vuole andare via, ti offrono 120/115 e allora viene naturale vendere. Ma se sei spiazzato e non ti aspetti la cessione, tu quei 110 mln li devi reinvestire. Perché non lo fai? Perché hai problemi economici. E allora i tifosi hanno diritto a sapere la verità, devi metterci la faccia, trasparente. E in tutto ciò, l'Inter rimane competitiva".