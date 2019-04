.@leleadani Adani dopo lo scontro con Allegri: "Non porto rancore ma è stato maleducato e arrogante" https://t.co/IaLjBiz5K6 di @radiodeejay — Deejay chiama Italia (@DjChiamaItalia) 29 aprile 2019

. Dopo le dichiarazioni di ieri sera dell'allenatore della Juventus, che aveva accusato di essere irrispettoso l'ex difensore, oggi è arrivata la nuova replica. In collegamento con Radio Deejay, Adani ha infatti commentato: ​"Con l'allenatore della Juve l'argomento non poteva essere soltanto il pareggio con l'Inter, ma doveva essere un po' più profondo, come la partita con l’Ajax e il cammino in Champions.. Ma devi saper avere un argomento e un contraddittorio adeguato, poi puoi spostarlo dove meglio credi. Quando esci da una doppia partita come con l'Ajax e gli argomenti sono che nella gara d'andata dovevi far ammonire i centrali e prendere il rigore, poi dire al ritorno che le grandi partite le vincono i grandi giocatori quando l'Ajax ha un decimo della tua forza, non mi sembrano tanto argomenti per giustificare il tuo cammino"."Non è detto che un analista come me debba fare per forza l'allenatore perché io ho scelto un altro percorso, un allenatore invece deve essere un grande analista. E alla Juventus non è chiesto di vincere il campionato, non prende Ronaldo per battere il Chievo, ma per imporsi in Europa.Ma soprattutto dicendo che non posso parlare perché non ho vinto scudetti manca di rispetto a tutti quanti, anche a chi paga gli abbonamenti e tifa. Puoi ovviamente avere opinioni diverse, ma finire la conversazione togliendosi il microfono... È la seconda volta che lo fa con me. Io non ho interesse ad argomentare per Allegri, io lo faccio per la gente, lui finisce togliendosi il microfono".