Dopo l'addio a Sky Sport, Lele Adani è pronto a tornare in tv. L'ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina, tra le altre, secondo davidemaggio.it, noto blog televisivo, è pronto per una nuova avventura a RaiSport. Volto della BoboTv, Adani sarà opinionista nella storia trasmissione 90° minuto, che va in onda ogni domenica alle 18.25 su RaiDue, condotta da Marco Lollobrigida.