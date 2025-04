AFP or licensors

, storico ex-difensore di Inter e Fiorentina fra le altre, e oggi opinionista in tv e su YouTube e Twitch con il programma Viva El Futbol fondato insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, ha parlato dagli studi del La Domenica Sportiva del presente e quindi del futuro dellaAdani ha difeso il lavoro dell'allenatore croato dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro la Roma, sottolineando come non ci si debba soffermare al concetto di "verticalità", come si debba evitare etichette come "giochista" o "risultatista" e infine come a fine stagione anche lo stesso Tudor potrebbe meritarsi la riconferma in panchina.

Ha allenato cinque nazionali ed è completo"Si cerca di dare le etichette per ridurre tutto a, così ovviamente sviliamo il lavoro, invece Tudor è un allenatore che lavora, un allenatore moderno con un calcio moderno".Ovviamente mi distacco totalmente dalla parola verticalità perché è una cosa abusata fino a non darle valore. È un allenatore completo, cerca di allargare sugli esterni, ci sono i movimenti giusti, coinvolge interni e braccetti, fa un calcio moderno e ha le carte in regole, la conoscenza e l’esperienza".