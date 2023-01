Calcio italiano nel caos dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. Lele Adani, a Novantesimo Minuto, ha tuonato: "Io non faccio l'esperto di diritto. Parlo di calcio e sono pronto a parlarne 24 ore al giorno. Ma io devo fidarmi di chi indaga, di chi cerca di mettere le cose a posto e di chi prenderà provvedimenti. Io sto un passo indietro. E ci sto anche volentieri. Chiaramente come tutti noi e come tutti gli italiani sono schifato da questo momento del calcio. Dall'ennesima ricaduta molto triste, visto che ovviamente il mondo ci guarda e ci vede alla deriva".