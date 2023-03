La mancata convocazione in Nazionale di Fagioli ha aperto una discussione piuttosto ampia. Adani dice la sua in un intervento sulla BoboTv: “A me piace Fagioli come ragazzo. Mancini lo considera Se lui dice ‘io voglio Pafundi’ perché pensa che sia di talento, non può far 10 minuti all’Udinese? Allora li scavalca ed è il primo nella lista. Questo modo di pensare ha portato lui a cambiare stile e a vincere un Europeo dove potevamo arrivare ai quarti”.