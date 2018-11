Da Casarola di Parma, dove era nato settantasette anni fa, alla più alta vetta del mondo culturale e artistico. Ieri notte sulle note di un ultimo tango se ne è andato danzando con la Signora in nero., uno fra i più celebri e acclamati registi del cinema internazionale, crea un vuoto epocale nel panorama dell’intellighenzia autentica che ha animato il secolo passato e una parte di quello attuale.Sicuramente uno degli ultimi maestri, insieme conil quale, più anziano di lui, lotta come un leone per sopravvivere, merita uno spazio di assoluto prestigio nel Pantheon di coloro che hanno dedicato la loro intera esistenza per la crescita e per l’acculturazione dell’intera società globale. Il cinema, quello d’autore ma comprensibile e fruibile per tutti, è stato lo strumento usato da Bertolucci fin dal giorno in cui, lui che avrebbe desiderato seguire le orme del padre Attilio poeta, non incontròSi sedette sulla “panchina” come “secondo” di quel genio friulano e apprese la tecnica della regia sul set di “”. Un sodalizio artistico che durò molti anni fino a quando Bernardo Bertolucci decise che era ormai il tempo di volare da solo con le proprie ali. Erano i tempi del cinema esistenzialista e anche un poco criptico come quello realizzato da. Un genere che, pur amandolo, non era esattamente nelle corde del regista emiliano, il quale mostrava una chiara propensione al racconto dove al centro ci fosse l’uomo con tutti i suoi dubbi e le sue contraddizioni seppur calato in un contesto sociale di assoluta attualità.Di qui, nel 1970, la sua prima opera originale in quanto a pensiero e anche sul piano dell’immagine., il quale permise a Bertolucci di abbattere il muro che lo divideva dal resto del mondo. Due anni dopo lo “scandaloso” e trasgressivogiudicato contro natura, tanto chea livello di censura e lo stesso regista verrà condannato e privato dei diritti civili per quattro anni. Eppure non si trattava di una provocazione e neppure di un inchino ruffiano alla morbosità gratuita. Semplicemente il manifesto di una società tormentata che trova il proprio riscatto nel sesso. In compenso si arricchirono i commercianti che vendevano il famoso cappotto in cammello indossato da Brando.tanto che la produzione fu costretta a dividerla in tre parti nella quale si narrava la società contadina emiliana dai primi mesi di quel secolo irripetibile sino alla Seconda guerra mondiale. Per la locandina ufficiale venne presa a prestito la celebre opera pittorica “Il quarto stato” del maestro Pellizza da Volpedo. Una “chicca” indimenticabile sulla cima di un capolavoro eterno.Infine, intervallato da altre opere diciamo così “minori”, nel 1987 l’acuto tenorile che avrebbe fatto il giro del mondo,ad aver ricevuto il massimo dei riconoscimenti. Seguirono ancora altri lavori di grande spessore come “”, “”, “” e infine “” con il quale Bertolucci volle tornare un poco alle sue origini socio-politiche. Poi "Io e te" (2012), e poi più nulla con il maestro costretto dalla malattia su una sedia a rotelle.E a chi gli faceva visita e gli chiedeva se lui fosserispondeva sorridendo: “”.