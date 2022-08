, portandosi dietro tutti in suoi chili e la sua stramba bellezza: ogni volta chi lo vedeva pensava no, non ce la fa a raggiungere il pallone. E invece ci riusciva, ogni volta e per molti anni.Oggi che se n’è andato -- gli almanacchi lo ricordano soprattutto per due imprese storiche.due scudetti vinti negli anni ’80, prima con il favolosodi Osvaldo(1985) - dove grazie alla fantasia del giornalista Adalberto Scemma era diventato “Garellik” - e poi - due anni dopo - con ildi(1987): con Diego vinse anche una Coppa Italia. Ma questo non basta, queste sono poche righe didascaliche dentro un romanzo ben più grande.Oggi ricordiamo Garella perché era - semplicemente -. Uno come lui in Italia non c’è più stato. Un portiere che - per dirla alla- “” e che allo stesso tempo - con la sua mole, la sua goffaggine, le sue movenze impacciate - smentiva la dittatura estetica che vuole i calciatori tutti belli e patinati. Non lo era. Fieramente, non lo era affatto. In realtà: aveva tempi di reazione straordinari e un notevole colpo d’occhio che gli veniva in soccorso nelle situazioni di gioco più delicate. E dire che ad inizio carriera - aveva debuttato in A con il Torino - nulla era stato facile.Ciccio - così lo chiamavano gli amici più cari - seppe rialzarsi e (ri)costruirsi, affermandosi negli anni a venire come uno dei più validi portieri della Serie A. Se esteticamente lasciava a desiderare, infatti,. E quando qualcuno gli faceva notare il fisico non esattamente agile, lui rispondeva prendendo a prestito una frase di Italo, il dirigente che l’aveva voluto a Napoli: “”. Il suo percorso si era snodato dal 1972 - quando era apparso al calcio professionistico in maglia granata, debuttando contro il Lanerossi Vicenza - al 1991, quando chiuse dopo un brevissimo intermezzo ad Avellino. Oltre alle squadre citate aveva giocato anche con lo Juniorcasale in D e in C, il Novara e la Sampdoria in B e l’Udinese.Garella era in vacanza in Liguria, ma qualche giorno fa si era sentito male. Così era finito all’ospedale di Torino, dove era stato operato. I compagni di un tempo lo ricordano con grande affetto.Così l’ha ricordato in queste ore Salvatore, che con Garella condivise l’esperienza di Napoli: “”. Da tempo Garella si era ritirato dalle sue parti, nelle colline torinesi e ai colleghi che aveva conosciuto da giocatore confidava - lui che comunque aveva in tasca il patentino di direttore sportivo preso a Coverciano - di sentirsiLunedì al Bentegodi c’è, come se il destino avesse voluto salutarlo così, con una carezza nel ricordo delle due squadre in cui Ciccio Garella spese gli anni più belli della propria carriera.