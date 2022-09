Giorno di lutto in casa Inter: è infatti venuto a mancare Giancarlo Beltrami all'età di 85 anni. L'ex calciatore aveva ricoperto la carica di direttore sportivo nerazzurro durante le presidenze di Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini, per 16 anni dal 1977 al 1993, con 6 trofei all'attivo (due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e la prima Coppa Uefa della storia interista). Da centrocampista aveva militato in diverse squadre: Varese. Verona, Bolzano, Cosenza, Livorno e Monza.