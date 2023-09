Il Milan e il mondo del calcio dicono addio a Giovanni Lodetti. L’ex centrocampista rossonero, uno dei grandi protagonisti del Diavolo negli anni '60, si è spento all'età di 81 anni. Originario di Caselle Lurani, in provincia di Lodi, dove era nato il 10 agosto 1942, il "basleta”, come veniva chiamato per il mento pronunciato, è stato uno degli eroi del Milan di Gianni Rivera.



COL MILAN HA VINTO TUTTO - Mediano e centrocampista di corsa ma dotato anche di buoni piedi, ha vinto tutto: 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia del Milan, più un Europeo con l’Azzurro della Nazionale nel 1968. Lodetti è stato anche commentatore televisivo. Calciomercato.com si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.