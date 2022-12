Lutto nella musica italiana. È morto a 70 anni Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio. A darne notizia è la stessa band di Gaetano Curreri sui profili social con questo messaggio.



"Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni”.



Bolognese, Giovanni Pezzoli era stato colpito da un grave malore nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2016, mentre si trovava in vacanza in montagna, poche settimane dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano 'Un giorno mi dirai'. Pezzoli era tornato per la prima volta su un palco nell'agosto successivo prima di riaggravarsi.