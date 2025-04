Addio a Papa Francesco: sabato 26 il funerale alle 10 a San Pietro

Roma si prepara per l'ultimo saluto a, morto il 21 aprile - lunedì di Pasquetta - all'età di 88 anni in seguito ad un ictus cerebrale.Come riferito da Ansa,sarà presieduto dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Dopo le esequie, il feretro sarà portato a Santa Maria Maggiore per la tumulazione.- Nel giorno della scomparsa di Papa Francesco, in segno di lutto, lo sport e il calcio si sono fermati e sono state rinviate le quattro partite in programma nel lunedì di Pasquetta (), che saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle ore 18.30.

Si attendono ora indicazioni per le tre gare di campionato in programma sabato 26 aprile, giorno del funerale:(ore 15),(ore 18) e soprattutto la partita nella Capitale,alle ore 20.45.per la morte di Papa Francesco. La decisione sarà deliberata dal Consiglio dei Ministri convocato alle 11 di martedì 22 aprile.