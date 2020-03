Dalla "filastrocca" al gol al Liverpool: se ne va Peirò, un simbolo della Grande Inter



Per noi ragazzi degli Anni Sessanta, innamorati del calcio, era il personaggio di una filastrocca che cominciava con “” e che si concludeva con “”.. La squadra nerazzurra del presidenteera la padrona del campionato italiano e dettava legge anche in Europa. Sulla sua panchina sedeva un mago nato a Buenos Aires da genitori spagnoli, ma in realtà zingaro per vocazione tanto che decise di consumare la sua nella misteriosa e letteraria Casablanca dove, si narra, apprese le arti esoteriche e imparò a leggere le stelle., accorciato in HH2 come una formula chimica esplosiva, con la sua squadra di campioni ipnotizzò il calcio italiano e divenne leggenda. Fu il mago, appunto, e per sempre. Anche oggi che riposa nel cimitero lagunare di Venezia.Un altro apprendista mago, alla Harry Potter prima maniera, fu. Anche lui spagnolo, ma della Castilla.. Anche a quello di casa nostra che l’attaccante con i calzettoni alla cacaiola, come Sivori, frequentò per otto stagioni prima di tornarsene all’Atletico Madrid squadra dalla quale era arrivato., allora allenatore dei granata, il quale lo aveva affiancato aun bomber inglese in arrivo proprio dall’Inter. Un mastino grande e grosso, il britannico. Tenace, svelto ma esile lo spagnolo.alle loro spalle lavorava anche per loro. Ma per il Toro non era ancora arrivato il giorno del riscatto dopo la tragedia di Superga.Erano gli anni in cui le squadre italiane potevano schierare soltanto due stranieri. Mica come la Babele di oggi.un brasiliano tutti pepe che aveva vinto i mondiali del 1962 seduto in panchina.. E per di più il suo non fu un trucco. Roba vera. Reale. Un passaggio di turno in Coppa del Campioni che pareva impossibile perché l’Inter in Inghilterra contro ille aveva prese di brutto.. Il portiere inglesecincischiava perdendo tempo e palleggiando con le mani nell’area piccola. Non si era accorto che, nei pressi, c’era Peirò in agguato come un falco che ha puntato la preda. Ennesimo balza della palla che improvvisamente scompare dalle mani dello sbigottivo numero uno del Liverpool. Peirò, sbucando da dietro, l’ha agganciata con il sinistro se l’è passata sul destro e l’ha piazzata nella rete.La vita è strana. Neppure certe prodezze servono ad allungarla. Due stagioni appena e poi il castillano migra anella squadra giallorossa allenato da Oronzo Pugliese. E nella capitale, dove giocherà per quattro anni, chiuderà la sua esperienza italiana per tornare nella sua Spagna ad allenare e a tentare di insegnare ad altri come si possono fare magie con un pallone.@matattachia