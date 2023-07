Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni.

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di, in particolare l'con cui Luisito ha scritto la storia. I nerazzurri hanno salutato la leggenda spagnola con un messaggio sui social: "Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni.Ciao, Luisito".- Successivamente, l'Inter ha pubblicato un video per celebrare le giocate e i momenti di Suarez: "Un talento unico e un grandissimo interista.Il numero 10 della Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d'Italia, d'Europa, del Mondo.“Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez”.Ciao Luisito".