Addio a Toto Cutugno, deceduto oggi all'età di 80 anni. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il noto cantante italiano aveva rivelato di essere milanista: “Sono ti­fo­sis­si­mo del Milan. Ero un fan di Andrea Pirlo e mi è di­spia­ciu­to quan­do è an­da­to via, ora siamo di nuovo sulla stra­da giu­sta, anche se mi dà fa­sti­dio ve­de­re le squa­dre ita­lia­ne con pochi italiani in campo".



LA VITA - Cutugno è stato uno dei più noti cantautori italiani del Novecento, autore di canzoni molto rappresentative dell’Italia nel mondo, come "L’italiano" del 1983. A dare la notizia all’agenzia Ansa è stato il suo manager, Danilo Mancuso: era originario di Fosdinovo, in Toscana, e partecipò a quindici edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo nel 1980.