Tanti, troppi infortuni lo hanno costretto al ritiro. Rafael van der Vaart, ex giocatore di Ajax, Tottenham, Real Madrid, Amburgo, Betis ed Esbjerg, ha appeso gli scarpini al chiodo e si è dato... alle freccette. E anche qui, nel mondo darts, la qualità viene fuori.



L'ex merengue, infatti, è arrivato secondo negli ultimi Mondiali dedicati alle celebrità, che si sono tenuti in Germania. In finale l'olandese è stato sconfitto dalla coppia Max Hopp-Jimi Blue Ochsenknecht, un attore tedesco. In coppia col Messi delle freccette, Michael van Gerwen, van der Vaart si è laureato vicecampione del mondo. E chissà, magari ora inizierà a prendere seriamente un suo ingresso nel mondo darts.