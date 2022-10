, costruendo - perché le costruiva lui - squadre che facevano dei muscoli e della fisicità la loro forza, la loro cifra stilistica, la loro password per la gloria.. Leucemia, aveva solo 62 anni. Era ricoverato da martedì al Fatebenefratelli di Napoli, la sua città.. I due si erano conosciuti a metà anni 90, ai tempi della Juve., che l’aveva avuto come collaboratore per un anno a Napoli. Arrivò alla Juve portando con sé 43 computer e un data-base che nessun altro collega aveva a disposizione., il primo dal 1994 al 1999 e il secondo dal 2001 al 2004, mettendo in bacheca scudetti, coppe varie e la Champions del 1996 che - insieme alla preparazione al Mondiale del 2006 vinto dalla Nazionale dell’amico CT Lippi - costituisce il punto più alto nella carriera di questo professore che. Perché i metodi erano quelli, da caserma militare. Di recente ha circolato nel web una foto di Son - il coreano del Tottenham - che dopo un allenamento crolla (letteralmente) a terra e collassa, ed un’altra di Kane che si accascia e comincia a vomitare., ma all’epoca lo maledivano per quanto li spremeva.: quando un giocatore non ce la faceva più si allontanava dal gruppo e - a testa china - andava a dare due colpi alla campanella, esponendosi al pubblico ludibrio.applicato al calcio. In(nei primi tempi alla Juve faceva sedute giornaliere di 3-4 ore) metteva la, e fu uno dei primi. Era figlio di un maresciallo dei carabinieri, era stato lui stesso bersagliere nei lagunari, metteva la. Stimato per le sue idee, ma non molto amato dai colleghi, cui non piacevano quei metodi così esasperati e quella ricerca a tutti i costi nel voler trasformare i calciatori in gladiatori.E sembravano non stancarsi mai. Alla Juve nella seconda metà degli anni 90 Lippi gestiva le situazioni tattiche e - dall’alto della sua personalità - manteneva alto il livello di motivazione di ciascun giocatore, ma era Ventrone a far correre la squadra, trasformando il pressing in un credo esistenziale. “”, dicevano gli juventini degli anni d’oro., impegnati tra relax e corse sulla spiaggia. Così li teneva sotto osservazione. E’ stato un uomo che - con i suoi metodi -: in quel passaggio epocale tra gli anni 90 e l’inizio del Duemila i calciatori erano sottoposti ad un 30% di partite in più e finivano per giocarne una sessantina all’anno, con ritmi sempre più forsennati., ma i risultati del campo premiavano il lavoro di Ventrone. Erano anni quelli in cui il supporto medico - non solo come medicina generale ma anche come analisi dei dati fisiologici, della scienza e dell’alimentazione - diventavano sempre più importanti nella costruzione di una squadra.. Ventrone fu l’alfiere massimo di questa nuova filosofia muscolare, di sicuro il più vincente. Nella sua carriera ha allenato anche il Siena - proprio con Antonio Conte - l’Ajaccio in Francia e il Jiangsu Suning e al Guangzhou Evergrande, con Fabio Capello e Fabio Cannavaro.