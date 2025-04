Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club

Salvo clamorosi e al momento imprevedibili colpi di scena, l'esperienza dell'attaccante portoghese in rossonero si concluderà tra poche settimane. Arrivato in prestito dal Chelsea a gennaio (fino al 30 giugno 2025), il classe 1999 non è riuscito a brillare e per questo il Diavolo è orientato a non lavorare per la sua permanenza. Scaduto il prestito dunque farà rientro al Chelsea ma non per restare a Londra: c'è la possibilità di tornare nel club che lo ha consacrato al grande calcio.

per Joao Felix, numeri che certificano come anche la seconda parte del 2024/25 sia stata estremamente complicata per il portoghese.Si cerca dunque una nuova soluzione per il rilancio e l'occasione arriva dal Portogallo: secondo Record,, che prenderà il via il prossimo 14 giugno.

- Joao Felix ha debuttato con il Benfica nel 2016, neppure diciassettenne, per poi lasciarlo nel 2019. Con un trasferimento da record: l', in un affare he lo ha reso l'acquisto più la storia dei Colchoneros, il quinto colpo di mercato più costoso di sempre e il calciatore portoghese più caro di tutti i tempi, davanti a Cristiano Ronaldo.In Spagna però non è riuscito a dimostrare il talento esibito a Lisbona e così ha iniziato un lungo girovagare:in prestito, poi acquistato a titolo definitivo dai Blues, con cui ha firmato un contratto quinquennale, e ultimo il passaggio in prestito al Milan.

- All'orizzonte si profila un nuovo cambiamento e si ragiona sul ritorno al Benfica. Secondo la stampa lusitana, allenatore delle Aguias, starebbe giocando un ruolo chiave nel tentativo di ripotare Joao Felix a Lisbona. Il Benfica inizierà il suo cammino al Mondiale per Club il 16 giugno contro il Boca Juniors, per poi affrontare l'Auckland City e il Bayern Monaco. Forse, con un Joao Felix in più a disposizione.