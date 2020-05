Una città per cantare. Il titolo di uno dei cavalli di battaglia di Ron. Per dire di come, talvolta, la professione ti obbliga a essere un vagabondo. In quelle città, uno stadio. Non per fare musica ma per provare egualmente a regalare divertimento e serenità alla gente. Seduto su una panchina, magari, per dirigere in campo una banda di ragazzi diversamente famosi a seconda del loro talento che per lui non sono mai stati soltanto giocatori di pallone, ma principalmente persone meritevoli di educato rispetto oltre la siepe dei risultati agonistici.per le quali operò nel corso della sua carriera.Un giorno dolente che segue altri troppo recenti e ravvicinati per non doversi chiedere che cosa mai stia accadendo in questi ultimi mesi di un anno bisestile con lo svolgimento, ahimè reale, di un dramma shakespeariano. Non vi è settimana senza la necessità di un segno della croce o di un istante di raccoglimento nel nome di un amico che se ne è andato.. Una riflessione che gela il sangue e un poco intimorisce chi ancora regge in piedi lungo la via chiedendosi per quanto ancora e soprattutto domandandosi che cosa resterà degli anni belli.Ebbene, ricordando Gigi Simoni, la risposta è immediata. Rimarrà tutto, cioè lui con quel viso da Sergio Endrigo e quella grande bellezza interiore che hanno provveduto a farne un esempio di umana semplicità e di profonda onestà in un ambiente come il suo (ma anche nostro) per nulla semplice e talvolta poco onesto.. Quello era il momento più alto della sua carriera. Cadde, così, da molto in alto. Ma resistette comunque a quella ingiustizia. E tirò avanti per la sua strada seguendo il suo destino di vagabondo.. Personalmente lo penserò e lo rivedrò sempre a Cremona ad allenare quella squadra che faceva capo al mitico presidente Luzzara e che era un’autentica famiglia. Gigi Simoni e Favalli insieme come saranno tornati oggi per formare la coppia bella del mondo in quella Cremonese che un anno fa, prima dell’ictus del quale fu vittima e per festeggiare i suoi ottant’anni gli fece avere le chiavi della città con una dedica