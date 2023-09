Musa Barrow lascia il Bologna e la Serie A. L'attaccante gambiano è infatti alle firme con l'Al-Taawoun, club di massima serie del campionato dell'Arabia Saudita, meta dell'esodo di tantissimi colleghi. Tutto fatto, come testimoniato anche dalla storia del suo agente Federico Pastorello: i felsinei lo cedono per una cifra vicina ai 6 milioni di euro più 2 di bonus, qualora la squadra arrivi nei primi quattro posti e il classe 1998 sia coinvolto in almeno 18 reti.



IL CLUB CHE VOLEVA CORREA - A breve verrà diramata l'ufficialità. L'Al-Taawoun aveva in precedenza cercato anche l'ex Inter Joaquin Correa, poi passato al Marsiglia. In casa emiliana sarà Van Hooijdonk il vice Zirkzee, dopo le tensioni e i veleni delle ultime settimane, con Motta che chiedeva chiarezza in merito al futuro di Barrow.