Con l'addio ormai a un passo di Hakan Calhanoglu, destinazione Inter, il Milan si prepara a salutare anche il nono acquisto sugli undici delle "cose formali" degli ex dirigenti rossoneri Marco Fassone e Massimo Mirabelli, arrivati nell'estate 2017/2018, sotto l'egida di Yonghong Li.



KESSIE L'UNICO SUPERSTITE, GLI ALTRI... - Tre anni dopo, soltanto Franck Kessie è al Milan, per restare, anche se il rinnovo di contratto andrà ridiscusso a breve. L'unico altro superstite è Andrea Conti, in uscita però dal club rossonero dopo il prestito a Parma. Oltre a Calhanoglu, sono andati via anche tutti gli altri: ​Mateo Musacchio, l'anno passato alla Lazio, Ricardo Rodriguez, ora al Torino, Andrè Silva, in Bundes all'Eintrach Francoforte, Fabio Borini e Lucas Biglia, in Turchia al Fatih Karagumruk, Antonio Donnarumma, in scadenza di contratto, Leonardo Bonucci, tornato alla Juve, e Nikola Kalinic, l'anno passato al Verona.