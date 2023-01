Un altro lutto per calcio e sport, a pochi giorni dalla scomparsa di Pelé e Mihajlovic si è spento anche Gianluca Vialli. "Campione in campo e nella vita", dall'Italia all'Inghilterra, dalle sue Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e Watford ai rivali di sempre Genoa, Inter, Milan e non solo. Tutti rendono omaggio all'ex attaccante, i messaggi dal mondo dello sport.