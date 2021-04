Quota 100, cioè andare in pensione a 62 anni di età e 38 di contributi finisce dopo tre anni di sperimentazione. E' stata una bandiera della Lega, non ha sventolato alla grande. Vale la pena di ricordare che, a fronte di un'età per andare in pensione fissata per legge a 67 anni, la molteplicità delle eccezioni alla regola portano l'età effettiva di pensionamento in Italia intorno ai 63 anni.Stato che restituisce una parte della spesa fatta con pagamenti elettronici, una parte minima, più premi abbinati. Una bandiera di M5S, ha sventolato floscia: doveva far emergere pagamenti e incassi in contanti e in nero. Non pare ci riesca e, soprattutto, sono cinque miliardi di una spesa che appare un lusso per le casse delle Stato, cinque miliardi che si possono spendere meglio. FdI ne ha fatto il suo bersaglio e sta per ottenere una qualche soddisfazione: cashback doveva arrivare almeno fino a fine 2022 ma forse si ferma e saluta già a luglio 2021.Rimborso fiscale o cessione del credito fiscale del 110% sui lavori di efficientamento energetico per abitazioni e condomini più semplice (o meno difficilissimo da ottenere e praticare) sgravandolo da iper burocrazia. Però se guadagna in semplicità (dicono) non guadagna tempo. La proroga integrale al 2023 c'è, ma in bilico sono i miliardi per finanziarla l'ultimo anno e, se sarà, non sarà per tutte le abitazioni e tutti gli interventi.18 maggio 2020, si esce dal lockdown. Con allora 1000 contagi al giorno e 66 mila infetti in tutto il paese. Sei novembre 2020, si entra nell'Italia a colori con quarantamila contagi quel giorno e mezzo milione di infetti in tutto il paese. Oggi 26 aprile 2021 si riapre e si esce (quanto davvero si vedrà) con circa 13 mila contagi giornalieri e circa 430 mila infetti in tutto il paese. Nei numeri della pandemia non c'è nessun cessato allarme. C'è invece il non ce la si fa più sociale ed economico.Silvia, la ragazza che ha denunciato quel che finora è un presunto stupro subito per mano di Ciro Grillo. La Stampa riporta il suo racconto dove dice di essere stata stuprata ripetutamente e da più d'uno: "rapporti ripetuti e di gruppo". Beppe Grillo padre ha fatto sapere al paese che il figlio è innocente. Se non ci sarà rinvio a giudizio, ok. Ma se c'è rinvio a giudizio Beppe Grillo si troverà nella stessa posizione cui lui e M5S amavano inchiodare Berlusconi, la Casta, i politici indagati o anche solo parenti di indagati. Dirà in caso di rinvio a giudizio per il figlio di accanimento della magistratura, di giustizia ad orologeria, di giustizia politica? Il capo e il profeta della magistratura ramazza purificatrice della politica dirà che la magistratura tormenta suo figlio perché è suo figlio?Comune di Napoli pare non paghi da dieci anni 89 mila euro, fanno quasi un milione con un po' di interessi e ipotetiche more. Pare non li paghi a chi in terra si occupa delle varie manifestazioni del culto di San Gennaro. E quindi queste istituzioni e persone hanno perso pazienza e speranza e stanno decidendo di far causa a De Magistris sindaco moroso. San Gennaro fa causa a De Magistris. Ma De Magistris sta già emigrando verso le Calabrie, dopo aver miracolato di chiacchiere Napoli vuole replicare. Dicono a Napoli: chiacchiere e tabacchiere di legno Banco di Napoli non ne prende in pegno... San Gennaro pare proprio d'accordo.Emiliano presidente Regione Puglia conferma la sua ferra linea e determinazione: sul mandare o no i figli a scuola ogni famiglia faccia come gli pare. Dato questo preclaro esempio dell'inutilità di una pubblica istituzione, Michele Emiliano sulla frequenza scolastica in presenza o via Dad dimostra che Ponzio Pilato, al confronto con Presidente della Puglia, era uno spericolato decisionista. Emiliano, comunque vada, potrà sempre dire: non l'ho deciso io, vi ho lasciati liberi. Evoluzione 4.0, anzi 5.0 del lavarsene le mani.Storia complessa quella che racconta Daniela Molinari: l'abbandono alla nascita da parte della madre, gli anni in istituto, l'adozione, gli studi, la sua maternità e poi la scoperta della malattia forse complicata da una mutazione genetica da tracciare a fini di poterla curare. Ma per farlo occorre una sorta di mappa genetica, occorre cercare nel Dna materno. Ma la madre biologica non vuole, si sottrae, rifiuta. Non è un trapianto o un esame invasivo o doloroso, è un semplice prelievo di Dna. Ma la madre biologica sembra voler fuggire da qualunque cosa anche minima le ricordi quella maternità. Vicenda umana in cui addentrarsi con rispetto e cautela, però perché quel no a qualcosa di semplice che può aiutare chi hai messo al mondo?Roma duemila bare, pare. Ad ieri, perché ogni giorno ovviamente aumentano un po'. A Palermo le bare piene ma non sottoterra sono circa 900. Insepolte le bare con relativi cadaveri. Insepolte e accatastate in magazzino cadaveri. Le autorità cittadine e le rispettive aziende pubbliche preposte al servizio pubblico se ne stanno occupando. Nel frattempo (dura da mesi) si prega gentilmente di morire più lentamente.Draghi ricordando il 25 aprile del 1945: "Non tutti gli italiani furono brava gente". Non lo furono durante il fascismo e durante la guerra civile. Neanche oggi.