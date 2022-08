Un’ultima settimana amara per noi. Negli ultimi sette giorni abbiamo perso la Coppa Italia e il nostro fantasista Mattia Aramu. Aramu che si trasferirà proprio al prossimo avversario di campionato, il Genoa, che in cambio darà Candela e Charpentier più 2,5 milioni di euro. Una perdita importante, con il ragazzo ex Torino che era entrato nel cuore dei tifosi arancioneroverdi. Con l’addio di Aramu, i tanti ragazzi a disposizione di mister Javorcic avranno sicuramente più spazio durante la stagione.



Stagione che é iniziata in malo modo con l’eliminazione cocente al 93’ contro l’Ascoli in una partita molto particolare. 13 assenti per Covid con l’Ascoli che fino al 88’ si trovava sul 2-0 al Penzo. La doppietta del giovane Mikaelsson aveva portato entusiasmo con la curva che credeva nella vittoria. Doccia fredda con la rete decisiva di Fontana. 2-3 e a casa.



Entusiasmo che si sta via via perdendo. 605 abbonati finora, 900 paganti che hanno acquistato il biglietto per la sfida di domenica sera col Genoa. Genoa che invece avrà al seguito altrettanti tifosi al Penzo. Sappiamo il calore della tifoseria genoana che ha strappato il record di 16000 abbonati per una squadra di Serie B.



Javorcic non é preoccupato ed é “orgoglioso dei ragazzi” nonostante la sconfitta contro l’Ascoli. Il Venezia non sembra ancora pronto, é ancora in piena fase di costruzione ma la Serie B é palcoscenico difficile, soprattutto quest’anno con una serie cadetta che sembra più un A2.