Gli ex compagni di De Rossi rendono omaggio al capitano della Roma. Tramite i social network infatti sono diversi i giocatori che hanno vestito in passato la maglia giallorossa che hanno reso omaggio a numero 16. Ecco quello di Nainggolan: "Oggi avevo una partita importantissima da giocare. Pero uno spazio per te lo dovevo avere... sarei voluto essere la con te per la tua ultima partita con la Roma... ci siamo sentiti oggi e ti posso solo dire che con la tua risposta mi sono comosso... avro per sempre un amico vero... ti ho sempre stimato come giocatore ma ancora di piu come uomo... ti mando un abbraccio forte...".