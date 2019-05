De Rossi non rinnova con la Roma, e la goliardia dei tifosi biancocelesti su Twitter si scatena. L'addio del capitano giallorosso, con strascichi di polemica, ha innescato la reazione dell'altra parte del Tevere. In particolare, in molti si sono soffermati sulla data fatidica dell'ultima partita di De Rossi con la maglia della Roma. Una data che a Roma è difficile da dimenticare.



RITIRO DE ROSSI - De Rossi calcherà per l'ultima volta il prato dell'Olimpico il 26 maggio, che per i tifosi romani vuol dire tornare al 2013, alla finale di Coppa Italia-derby, che la Lazio ha vinto grazie al gol di Lulic. E sui social si scatenano: "Fargli chiudere la carriera il 26 maggio è proprio 'na cattiveria. James si dimostra laziale vero". Qualcuno ha anche creato l'hashtag "Pallotta resisti", c'è chi vuole ricordare: "Ti celebreremo ogni anno, il 26 maggio è per sempre". In molti tributano anche tweet carichi di rispetto per il centrocampista giallorosso, sempre schietto, spesso controcorrente: "