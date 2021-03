. Atalanta e Lazio dicono addio alla Champions, aggiungendosi alla Juve; il Milan saluta l'Europa League.. Un vantaggio che, unito ad altri fattori, ha contribuito a rendere i nerazzurri quella macchina semi-perfetta che ora guida tutti dall'alto in basso. Se è vero che per Juve, Lazio e Atalanta le partite in più sono state solo 2, già per il Milan diventano 4. Non poco. Anche la sola Champions, però, si è ripercossa in maniera duplice sull'impegno di campionato precedente e successivo.L'obiettivo non è tanto paragonare il percorso di Conte con quello dei colleghi, ma capire se - e quanto - i prossimi due mesi scarichi possano aiutare Juve, Milan, Lazio e Atalanta.Partiamo dalla, la prima a uscire dall'Europa e - in caso di successo nel recupero con il Napoli - la più vicina all'Inter. Quello bianconero appare un caso: nelle 16 partite successive a un impegno europeo sono arrivate, 3 pareggi e 2 sconfitte., 3 su 6. Occorre, tuttavia, contestualizzare i mezzi passi falsi di Pirlo, collocabili a inizio stagione, quando la squadra non aveva ancora una quadra.Discorso diverso, invece, per il, la squadra probabilmente più martoriata dagli infortuni e che ha quindi maggiormente subito i tanti impegni, iniziati addirittura con il doppio preliminare e il playoff di Europa League.. Percentuale che si alza notevolmente per i week-end in cui si è giocato dopo un'intera settimana di lavoro a Milanello,, frutto di 5 vittorie in 7 partite.Numeri ancora più alti per la, quella che - tra le 4 - appare avere la rosa meno ampia. In tredici impegni dopo le coppe/infrasettimanali, per Inzaghi sono arrivate 7 vittorie (), 2 pareggi e 4 sconfitte.Merita un discorso a parte, invece, l'. La squadra che, più di tutte, ha pagato il doppio impegno. L'analisi questa volta va alla rovescia, partendo dalle settimane senza impegni extra: 5 vittorie in 7 gare (un pareggio e una sconfitta), percentuale del 71% in linea con quella del Milan e leggermente inferiore di quella della Lazio.. Da domenica, dunque, può iniziare un nuovo campionato. Specie per la Roma, l'unica che - a inizio aprile - dovrà tornare a concentrarsi sul doppio impegno.