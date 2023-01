. Si è arreso al nemico più subdolo e vigliacco,Contro di lui. Un destino già scritto, adesso si può dirlo,Gianluca Vialli è statouniti i due Dioscuri da un sodalizio umano e calcistico irripetibile e magico.Non c’erano segreti in quella squadra, soltanto il collante dell’amicizia, della complicità, dell’affetto e del rispettstesa sulla pelouse di Bogliasco dove un vecchio saggio, VujadinVialli arrivò a Genova ancora ragazzo, appena ventenne,Mantovani lo scambiò con un altro idolo del popolo sampdoriano, quell’ Alviero Chiorri detto il Marziano che stava dilapidando un talento magnifico, inciampando in un piede sinistro degno del Mariolino nerazzurro., il gentiluomo presidente dellache aveva affogato nel calcio il dolore per la morte del figlio prediletto, Attilio. L’affare data 1983, un anno prima dell’approdo a Genova di Gianluca. Contratto firmato dai due presidenti in estate nella villa presa in affitto da Mantovani a Cap d’Antibes in Costa Azzurra. Una stretta di mano e via.: era accaduto con Cabrini. Eppure Boniperti lo aveva scartato, il ragazzo tutto riccioli e muscoli:, lo aveva liquidato il presidente bianconero parlando con Luzzara. Il presidente della Cremonese si ritenne libero e lo concesse alla Sampdoria. Mantovani lo lasciò un anno in prestito a Cremona. Una mattina dell’estate 1984 Boniperti venne svegliato dalla canonica telefonata dell’Avvocato Agnelli. “Allora, Vialli è nostro?”. Boniperti farfugliò qualcosa e si precipitò al telefono con Luzzara:Troppo tardi. Uomo adamantino, Luzzara declinò l’offerta: “Ho dato la mia parola a Paolo. Mi dispiace”. Ultima fatica, convincere i genitori del ragazzo ad acconsentire al trasferimento a Genova. Mantovani provvide personalmente prendendo appuntamento con Giancarlo e Maria Teresa Vialli nella sontuosa casa di Cremona. Nel soggiorno fra altri pezzi d’arte – ricordo personale del 1986, prima con vocazione in azzurro di Gianluca – un Raffaello in miniatura. Per dire da quali lombi nascesse il ragazzo con i riccioli neri.Per Vialli, come per Mancini, soffiato alla Juventus sul filo di lana due anni avanti (il primo grande colpo di Paolo Borea, il terzo astronauta di quella Sampdoria stellare) si spalanca l’orizzonte del mare di Genova.(“Roberto era quello bello, io quello simpatico”) a caccia di ninfette, tallonati dalle telefonate furenti del mastino Boskov, che li voleva a letto (Gianluca indossava il pigiama d‘ordinanza della Sampdoria) entro le undici di sera.Estate 1987.Mantovani ha già vinto la sua prima coppa Italia (1985, con Bersellini in panca) ma vuole di più. Senonché il Comune ha dato il via libera alla ricostruzione del glorioso Luigi Ferraris, demolito per fare posto al nuovo impianto formato da Vittorio Gregotti che ospiterà tre gare del Mondiale italiano del ’90. La Sampdoria deve convivere con un impianto demolito longitudinalmente per metà, poco più di ventimila i posti disponibili nello stadio-cantiere,Il presidente è scontento, medita di ridimensionare la squadra, a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, i tanti tifosi genoani gongolano. L’assessore allo sport, Epifani, uno dei più feroci, commenta: “Ventimila posti per quelli là bastano”. Il Milan annusa l’aria e manda Galliani a Genova in avanscoperta. Mantovani sconfortato, cede. “Volete Vialli? Ve lo do.” La stampa nazionale esulta. Da mesi batte impietosa col ritornello deibolla la Sampdoria come l’isola felice dove però la vittoria non è contemplata. Cita la breriana “macaia” (l’umidità appiccicosa portata dallo scirocco che infrollisce teste e gambe) come la causa della bella vita dei ragazzi di Boskov.Il passaggio al Milan sembra cosa fatta. Mantovani si è rassegnato. Ma non ha fatto i conti con Gianluca., forse rammenta di aver tifato Inter nell’infanzia, chissà. Fatto sta che si presenta nell’ufficio di Mantovani e lo implora:Entrando, è piombato in ginocchio e strisciando in direzione della scrivania, a mani giunte, il sorriso impertinente stampato in faccia, salmodia la preghiera: “Presidente non mi venda, non mi venda al Milan”. Mantovani ha gli occhi colmi di lacrime, non sa cosa dire. Si alza e lo abbraccia. Chiama Galliani, gli rappresenta i dubbi del ragazzo. Galliani rilancia.Peggio che andar di notte. Vialli si irrigidisce: “In elicottero? Neanche per sogno. "Dica a Galliani che ho un appuntamento a Bogliasco col massaggiatore”. Mantovani si arrende. Chiama Galliani, spiega e si tira indietro. Vialli rimane alla Sampdoria.Prosegue due anni dopo. Coppa delle Coppe, finale a Berna contro il Barcellona. Una Sampdoria decimata nei titolari perde 2-0 e sembra la fine del sogno. Ma i ragazzi di Boskov nello spogliatoio stringono un patto d’onore.La parola non viene nominata ma è implicita:Tocca quindi a Vierchowod resistere alla corte della Juventus. I compagni in ritiro gli piombano in camera a notte fonda, lo minacciano: “Guai a te se accetti”. Lo zar non rinnega il giuramento. Rimane. Vialli è il più solerte e fantasioso nell’organizzare il consenso dello spogliatoio. E’ uno specialista nel progettare scherzi e beffe varie. Riempì di schiuma da barba le mutande di Souness, il granitico scozzese prelevato nell’84 dal Liverpool campione d’Europa. Si rischia la rissa, ma tutto finisce con una risata. Non si poteva litigare con lui. Troppo smart, troppo simpatico, troppo furbo.L’altra pietra miliare la colloca la Nazionale di Azeglio Vicini.. Mancio relegato in tribuna. Lo Zar escluso nella sera della infausta semifinale con l’Argentina e Maradona strabiliò:”Dov’è l’Uomo Verde?”.Da quel Mondiale i Gemelli tornano carichi come molle. “Gliela faremo vedere noi”, proclamano nel chiuso dello spogliatoio. La grande stagione dello scudetto germoglia sulla rabbia di Vialli e Mancini, la voglia di rivincita di Vierchowod e la volontà di regalare un sogno a papà Mantovani.La malaugurata intervista gonfia di critiche di Vialli alla Gazzetta, un mese prima della finale col Barcellona, innesca la reazione a catena. Mantovani legge e chiame Boniperti: “Le interessa ancora Vialli?"– che ovviamente lo viene a sapere –il tiro partorito dal destro sbilenco di Vialli, al cospetto dei trentamila tifosi sampdoriani raccolti nel tempio del football inglese, manda il pallone, un proiettile morbido e beffardo. ad accarezzare il palo della porta di Zubizzarreta e da lì è un attimo verso l’inferno del gol di Rambo Koeman, che regala la coppa al Barcellona.aveva confessato Gianluca.. L’immagine vecchia di appena un anno e mezzo. Vialli, sofferente, ma indomito e fiducioso. “il suo programma umano. Il progetto sportivo?tornata, perlomeno nello spirito bambino, all’epoca d’oro di Paolo Mantovani e dei suoi scapigliati ragazzi. Il destino lo ha sgambettato proprio in vista del traguardo e questa volta non ci sarà rivincita possibile.