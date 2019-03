Una camminata in slow motion. No more love you in sottofondo. E lo sguardo, una piccola fessura in occhi eternamente giovani. Oppure una salopette, un armadietto del liceo dell'esclusiva West Beverly High School, l'aria da dannato e Kelly e Brenda che perdono la testa al primo sguardo, sempre lo stesso. Se n'è andato ieri, a 52 anni, l'icona per eccellenza degli anni '90, quel Luke Perry che con il suo Dylan McKay, protagonista di Beverly Hills 90210, aveva stretto un legame particolare: "​Sarò legato a lui per il resto della mia vita, ma va bene così. Dylan McKay l'ho creato io, è mio". E anche nostro. L'amico di Brendon, l'amico di tutti.







ETERNA SCELTA - Dal 1990 al 2000, Beverly Hills è andato in onda, con Dylan tra i personaggi preferiti, in perenne lotta tra l'amore platonico per Brenda e quello passionale per Kelly. Gli stessi problemi che affliggevano gli appassionati di Serie A di quegli anni, con il tormentone del '98 "Baggio o Del Piero?". Soldatino Di Livio, direbbe qualcuno... Abbondanza di qualità, in un campionato che era al top: Luis Nazario da Lima Ronaldo in nerazzurro '97, Baggio che dalla Juve passa al Milan, poi al Bologna, per chiudere il millennio all'Inter, Del Piero che trascina i bianconeri sul tetto del mondo, il trenino del Bari con Igor Protti e il Cobra Tovalieri, l'Aeroplanino di Montella, il Parma di Malesani, "le rovesciate di Luiso" parafrasando Freccia.



CHE CALCIO! - E poi... e poi non è finita qua, perché con un Beverly Hills che andava sugli schermi di tutta Italia c'erano le figure di Volpi e Poggi, introvabili in tutta Italia. Mai Dire Gol che raccontava il calcio come mai nessuno prima, la Gazzetta dello Sport del martedì per fare i conti (a mano) del Fantacalcio, quando le app erano pura utopia. Batistuta, che prima di fare la mitraglia esultava di fianco alla bandierina del calcio d'angolo; Ravanelli che nascondeva la gioia di un gol sotto la maglia; il Milan che cancellava il Barcellona di Cruyff, il Milan che vinceva anche con Zaccheroni, il Milan che aveva ancora il suo numero 6, Franco Baresi; Totti, il colletto alzato e il 'vi ho purgato ancora' del '99; il Venezia di Recoba, Maniero e Novellino; il Vicenza in Coppa delle Coppe, il Piacenza italiano e la macarena, il Mondiale del '98, il più bello di tutti. 10 anni di poesia, che ieri sono andati via, con Dylan. Arrivato sulle note di No more love you, andato via su quelle di Losing my religion. Come quando decise di lasciare Brenda, il suo primo vero amore...