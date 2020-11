Ilricorda su Instagram: "Che giorno triste per noi amanti del calcio. Il nostro sport perde uno dei suoi più grandi idoli. Perdo un grande amico, il cui talento mi ha ispirato sin da quando ero bambino. Sgomento per la sua partenza, ma grato per l'incontro della mia storia con la sua, nella vita. El Pibe, la tua eredità è eterna. La tua magia sul campo non sarà mai dimenticata. Riposa in pace amico mio. Possa Dio confortare l'intera famiglia, gli amici e le generazioni di fan in tutto il mondo".