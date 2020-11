Prima di Inter-Real Madrid, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport dello scomparso Diego Armando Maradona: "Come appassionato di calcio, più che come dirigente, dico che è un calciatore che ha dispensato tanta felicità e tanta emozione con le sue giocate, rimangono nell'antologia del calcio. Per i suo avversari rappresentava un'icona già all'epoca, aveva qualcosa di irripetibile nelle sue giocate".