Viviana D'Ingeo, la figlia di Marisa Amato, recentemente scomparsa dopo un anno di estreme difficoltà in seguito agli incidenti di Piazza San Carlo, ha parlato al Corriere di Torino. "E' stata molto dura, è stato impegnativo per tutti, abbiamo trascorso un periodo difficile, complicato - le sue parole -. Ripenserò sempre a questi momenti così pesanti, ma lo farò con la consapevolezza che abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per aiutare la mamma. Quando vuoi bene a una persona, qualunque sacrificio non pesa. Mia madre è stata grande. Adesso sarà un altro periodo complicato".