Nella conferenza stampa in cui ha spiegato l'addio di Leo ​Messi al Barcellona, il presidente Joan Laporta ha parlato anche di quei giocatori che il club avrebbe voluto cedere per avere maggiore disponibilità economica per il rinnovo della Pulce, tra cui Griezmann e Pjanic: "Ci sono contratti che sono andati oltre il limite salariale, che non si possono risolvere unilateralmente...".