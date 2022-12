Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia di Sinisa Mihajlovic, colpita dal lutto. Tifosi, amici ed ex compagni del serbo sono corsi al capezzale del serbo, scomparso ieri a 53 anni per una leucemia mieloide acuta.



ADDIO - L'ultimo saluto a Sinisa avverrà ai funerali che si terranno a Roma, lunedì 19 dicembre alle ore 11 alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra (o piazza della Repubblica).