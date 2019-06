Radu ai saluti, e su di lui si fiondano molte squadre. In passato l'esperto difensore della Lazio era stato accostato al Milan, in questi giorni di addio le sirene che più si fanno sentire sono turche. Il Fenerbahce ci sta pensando molto seriamente, vuole portarlo in Super Lig.



MERCATO LAZIO - Il club del Faro già in passato si era interessata al difensore biancoceleste: dopo 12 anni di Lazio, Radu ora deve scegliere il proprio futuro. Come riportano in Turchia, il Fenerbahce sarebbe disposta a garantirgli un ultimo contratto. La Lazio, dal canto suo, ha promesso a Radu di liberarlo a costo 0.