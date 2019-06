Anche Capello, ai microfoni di Radio Anch'io, ha parlato dell'addio di Totti: “Sono sorpreso dalla decisione di Francesco, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare. Fare il dirigente è un’altra cosa che essere giocare”, afferma il tecnico con cui ha portato la Roma alla vittoria dello scudetto. “I tifosi saranno con Totti. Non so perché la società non è riuscita a gestire la situazione. Ci sono sempre due verità e bisogna capire tutte e due le versioni. Quando fai il dirigente incidi meno, è un lavoro diverso”, conclude Capello.