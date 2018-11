Davide Nicola è vicinissimo all'Udinese. Perché il prescelto della famiglia Pozzo è lui, dopo i pensieri a Massimo Carrera e Quique Sanchez Flores dell'immediato post-Empoli. La panchina di Julio Velazquez salterà presto, tempo scaduto per l'allenatore spagnolo; pronta la soluzione Nicola con sorpasso al Genoa che ci aveva pensato. Cosa manca per la firma? Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si sta lavorando all'accordo economico e alla durata del contratto, se di un solo anno con opzione oppure biennale. L'ultimo ostacolo, poi Nicola potrà allenare l'Udinese e tornare in Serie A dopo l'esperienza a Crotone.