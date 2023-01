Un saluto a Gianluca Vialli l'ha voluto dare anche Federico Bernardeschi, ai microfoni di Sky Sport. "Gianluca è stato tutto, ha fatto tantissime cose per tante persone. Mi ritengo molto fortunato ad averlo incontrato e ad aver passato tempo con lui. Era un uomo straordinario. Con le sue parole durante i viaggi per l'Europeo, è stata una delle chiavi della vittoria. Andava oltre e toccava quello che doveva toccare. Senza Gianluca quell'Europeo non lo avremmo vinto, per tutto quello che ci ha insegnato e trasmesso. Aveva ideali ben precisi, l'unione, il noi e non l'io. Lo voglio ringraziare per tutto quello che ci ha dato, era una persona rara, di quelle che si trovano difficilmente. Lui dava tutto e ha creato un feeling con tutti noi".