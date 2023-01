L'ultimo saluto a Gianluca Vialli, Giorgio Chiellini l'ha affidato ai microfoni di Sky Sport. "Quello di oggi è stato un brutto risveglio.Lascia tanto dentro tutti noi che lo abbiamo conosciuto, ci lascia tanti valori da portare nella nostra vita fuori dal campo. Meglio di tanti altri riusciva ad esprimerli,Il binomio con Mancini rimarrà per sempre, si completavano, erano perfetti"."Luca è sempre stata una persona. Lui è stato l'ultimo capitano della Juve ad alzare la Champions ed un po' di quei valori arrivati fino a me mi piace pensare che siano i suoi, li incarnava nel migliore dei modi.queste cose vanno ricordate e portate avanti il più possibile"."Fa strano sentire le sue parole ora,: nel fatto di non riuscirsi mai a godere a pieno le vittorie, la pesantezza di indossare la fascia da capitano della Juve... Le ho ritrovate nella mia carriera. Scendono le lacrime, fa male la pancia, dispiace, però. Spero che le generazioni future delle nazionali abbiano preso in questo poco tempo davvero qualcosa dei suoi valori e li sappiano trasmettere e portare avanti".. Me lo ricordo dopo la vittoria dell'Europeo, nelle prime convocazioni. Tirava in porta ai portieri,Per proseguire le cure non è venuto a Roma dopo l'Europeo: immaginate quanto era dispiaciuto e lo sforzo fatto per non lasciarci prima.. Lo porteremo sempre nel cuore".