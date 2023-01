Non si spegne l'eco dei saluti al compianto Luca Vialli. L'ultimo arriva dal nipote dell'ex calciatore, Maffo Giammi, che ne ha parlato così a Tuttosport. "Per me è sempre stato un idolo e devo dire che da ragazzo ero molto invidiato. Essere il nipote di Vialli era un privilegio, perché tutti mi guardavano con ammirazione".



"Nel 2004 mi sono trasferito a Londra - continua - ero appena maggiorenne. Lui abitava lì, ma aveva già smesso di giocare. Se non fosse stato per lui non avrei mai resistito. Mio zio Luca mi ha aiutato tantissimo, è stato il mio secondo padre lì. Mi ha fatto diventare un uomo, mi ha insegnato a vivere con umiltà. A conquistarmi ogni singolo traguardo, a sudarmi ogni obiettivo da raggiungere".