Un ricordo speciale. Laricorderà domani, in occasione della sfida esterna con il Verona, con una maglia inedita: sulla manica ci sarà una foto dell’ex attaccante scomparso venerdì con la tenuta grigiorossa e una frase breve ma chiara: ‘’. Ricordiamo che Vialli, originario proprio di Cremona, ha indossato la maglia della Cremonese, oltre all’esperienza nella giovanili del club lombardo.“Domani, lunedì 9 gennaio, Gianluca Vialli scenderà in campo con noi - si legge nella nota pubblicata dalla Cremonese -. Luca: la sua maglia. L’ultima volta che Vialli scese in campo allo Zini fu durante la partita del Centenario, giocata il 24 marzo del 2003: la divisa di quell’epico undici, che oltre a lui schierava anche Cabrini, Lombardo, Beppe Favalli e Rampulla era biancolilla, i colori delle radici della nostra storia. Al “Bentegodi” la Cremo affronterà l’Hellas Verona con una speciale maglia away con l’immagine di Vialli e la scritta “Ciao Luca” presenti sulla manica sinistra.(le modalità saranno rese note prossimamente) e l’intero ricavato sarà devoluto alla “Fondazione Vialli e Mauro. Luca con noi per sempre”.