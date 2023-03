A 39 anni Emmanuel Adebayor ha annunciato l'addio al calcio giocato. L'attaccante togolese è cresciuto tra Metz e Monaco prima di andare in Inghilterra tra Arsenal, Manchester City, Tottenham e Crystal Palace; sei mesi al Real Madrid nel 2011 prima di girare tra Turchia e Togo dove ha chiuso la carriera.



L'ANNUNCIO - L'ormai ex giocatore ha annunciato il ritiro con un post Instagram, nel quale ripropone il suo famoso gol dell'ex con la maglia del City contro l'Arsenal nel 2009 e quell'esultanza facendosi tutto il campo di corsa per festeggiare davanti ai tifosi avversari: "Dagli alti ai bassi, la mia carriera di atleta professionista è stata un viaggio incredibile - dice Adebayor - Grazie ai miei fan per essere stati presenti in ogni fase del percorso. Mi sento così grato per tutto ed eccitato per quello che verrà!".



IL RETROSCENA - Nle 2008 Adebayor è stato a un passo dal Milan. A quei tempi era titolare nell'Arsenal di Wenger, ma la trattativa con il Milan era arrivata a un passo dalla chiusura: lui voleva andare a Milano, e alla dirigenza piacevano le sue caratteristiche che potevano sposarsi alla perfezione con quelle di Inzaghi. Non se ne fece nulla. E quell'estate, alla fine, tornò Shevchenko in presito dal Chelsea.