L'attaccante del Liverpool, Bobby Adekanye, obiettivo di mercato della Lazio, esce allo scoperto. Non rinnoverà il suo contratto con i Reds, le trattative sono fallite. Il 20enne olandese ha impressionato tutti nelle trafile giovanili della squadra di Klopp, dal suo arrivo da Barcellona nell'estate del 2015. E ora, come riporta il Mirror, il Barcellona lo vuole, e mette paura alla Lazio, convinta di poterlo portare in Italia a costo 0.



MERCATO LAZIO - Tutto inizia con la tourneè negli USA. Klopp non lo porta, Adekanye capisce che per lui non ci sono prospettive di crescita, come confessa a Voetbal Zone: "(Essere lasciato fuori dal tour pre-campionato negli Stati Uniti) è stato deludente e ha contribuito al fatto che non voglio rinnovare il mio contratto. Se promettono cose del genere e non succedono, non so cosa succederà se firmo per tre anni". Arde la polemica, e si parla anche del mister tedesco: "Quella fiducia non c'è più, anche se rispetto ancora il club. Mi aspettavo di avere una possibilità a Liverpool. Non penso di essere nei piani di (Klopp), se è così, devo cercare qualcos'altro". Lo cercano in molti: 'La Lazio è uno dei club interessati, ma non è ancora deciso al 100%", ha continuato: "Ho sentito anche il Barcellona, nei Paesi Bassi si è fatto sentire il Willem II. Non posso nominare l'intera lista dei club ora, perché potrei continuare fino a domani".