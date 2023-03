Il futuro potrebbe presto tingersi d’azzurro, ma non solo. Dopo la notizia della pre-convocazione con la Nazionale di Roberto Mancini, Mateo Retegui sogna di avvicinarsi ancor di più all’Italia con un trasferimento in Serie A.



GLI OCCHI DEL MILAN - Attaccante classe ’99, Retegui è di proprietà del Boca Juniors ma è in prestito al Tigre, dove ha segnato 19 gol nel 2022 e 4 in questa prima parte della Liga Professional 2023. Il Milan lo ha puntato e non da oggi, perché ha tutte le caratteristiche che cercano i rossoneri: è un centravanti giovane, di prospettiva e da progetto. Ciò che serve al Diavolo per il prossimo investimento davanti.



CARATTERISTICHE - Bomber vecchio stampo, fisico possente (è alto 1,86 m), Retegui abbina un’ottima tecnica al fiuto del gol: non a caso, gli scout rossoneri lo stanno seguendo in Sudamerica per prendere appunti. Il suo nome è sul taccuino della dirigenza e nei prossimi mesi potrebbero esserci sviluppi interessanti.



CONCORRENZA - Su di lui c’è però l’Udinese ed è forte la concorrenza di alcuni club spagnoli, anche se Retegui vorrebbe dar seguito alla probabile convocazione in Nazionale con un trasferimento in Serie A. La stampa argentina parla di una clausola rescissoria da 18 milioni, con un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe in questo senso strizzare l’occhio ai rossoneri. Tre anni fa, Totti lo aveva preso in procura e stava per portarlo in Italia, alla Roma: ora i tempi per il grande salto sembrano quelli giusti.