Adeyemi non gioca e non segna più. La freccia del Borussia Dortmund sta attraversando un periodo di secca e non riesce più a fornire il suo solito contributo alla squadra di Terzic che lo sta spesso lasciando in panchina. I media tedeschi si interrogano da tempo sul calo del giocatore e, secondo la Bild, un fattore da tenere in considerazione è la sua vita privata. Si dice infatti che la concentrazione di Adeyemi sul calcio sia diminuita a causa della sua storia d’amore con Loredana Zifi. L’attaccante è con la ragazza da luglio e la nuova relazione sta distraendo il giocatore che si prende cura anche di Hana, sua figlia di 4 anni, avuta da un precedente rapporto col rapper Mozzik.



Di seguito tutte le foto più sensuali della bellissima Loredana che di mestiere fa la rapper e ha un seguito di oltre 3 milioni di followers!