Adidas Home of Sport: riapre il 10 aprile a Milano il concept store che celebra lo sport e le community

Adidas annuncia con entusiasmo la riapertura del suo concept store in Corso Vittorio Emanuele II, il 10 aprile 2025. Il rinnovato spazio, che adotta il concept adidas Home of Sport, ridefinisce l'esperienza sportiva unendo performance, stile e community. Per celebrare questa nuova era dello sport a Milano,Adidas Home of Sport ridefinisce l’esperienza sportiva a Milano adidas Home of Sport punta a diventare il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di sport a Milano, offrendo un'esperienza immersiva che fonde sport, design e moda. Lo spazio rinnovato, in linea con il format adidas “Home of Sport” presentato per la prima volta a Parigi lo scorso 30 maggio, si distingue per semplicità, accessibilità e un'estetica innovativa. Vetrine aperte, ambienti ariosi e soluzioni come le footwear poles esaltano la visibilità dei prodotti e arricchiscono l'esperienza in-store. Le novità più significative riguardano l'area al piano terra, interamente dedicata al football, con un ampliamento e una ristrutturazione completa per valorizzare questa categoria.

Gli appassionati di calcio troveranno in adidas Home of Sport un vero e proprio paradiso, grazie a un'offerta potenziata che include un assortimento ancora più ampio di club. Oltre alle maglie e ai prodotti di Juventus, Real Madrid, Roma, FIGC e Argentina, si aggiungono le collezioni di Manchester United, Bayern Monaco, Arsenal, Inter Miami e Kings League. L'esperienza di personalizzazione si arricchisce nell'area flocking, dove tutti gli appassionati potranno rendere unica la propria maglia grazie a un'ampia selezione di patch creativi: dai simboli iconici delle community calcistiche ai design local esclusivi, dedicati alla città di Milano.

A completamento dell'offerta, sarà disponibile il comodo servizio Click & Collect per il ritiro degli ordini online. Anche l'assortimento sportivo è stato ampliato, con particolare attenzione a discipline emergenti come Padel, Motorsport e il mondo degli sport Outdoor. Un evento esclusivo per celebrare il football e le sue community Il 16 aprile 2025, dalle 16:00 alle 20:00, adidas celebra la riapertura e il nuovo concept “Home of Sport” con un evento speciale di inaugurazione. Sarà un'occasione unica per entrare in contatto con le voci più influenti del mondo del football, a partire da Kings League, partner adidas e una delle realtà più innovative del panorama calcistico globale grazie al suo format gameficato che sta ridefinendo i confini del gioco.

L'evento vedrà anche la partecipazione della community di Eleganza Football Tournament, un progetto che, attraverso una squadra di calcio, combina sport, moda, cultura e idee. In questo spazio, che è molto più di un semplice negozio, adidas dà vita alla sua visione del futuro del calcio: un ecosistema dove sport, gaming, moda e arte si fondono in un'unica esperienza. Per celebrare questa visione, l'evento accoglierà, oltre a Kings League ed Eleganza, calciatori di diverse generazioni. L'evento, strutturato in tre momenti chiave ispirati alle fasi di una partita di calcio, offrirà un'esperienza immersiva per tutti i partecipanti e gli appassionati di questo sport.

Si inizierà con un talk esclusivo dedicato al mondo della Kings League, moderato da Agnese Nespoli con la partecipazione di Claudio Marchisio e Francesco Caputo, attaccante di spicco della squadra TRM. Seguirà un halftime show unico con DJ set e performance di Manuelito aka Hell Raton, un artista capace di connettere mondi diversi, dal gaming alla musica, dalla cultura underground al mainstream. Conosciuto come streamer, componente della Machete crew, Manuelito è anche un affermato rapper e produttore discografico. La seconda parte sarà dedicata ai talenti del mondo del calcio, con un talk in stile Bar Sport moderato da Tommaso Naccari, esponente della community di Eleganza, con la partecipazione di Francesco Camarda, Nico Paz e Kenan Yildiz.

Con questo evento, adidas pone al centro i partner e le community, offrendo un'esperienza inedita e confermando il proprio impegno per l'innovazione e la diversità nel mondo del football. L’evento sarà aperto al pubblico, ma con capienza limitata in base alla disponibilità dello store. Per partecipare, è necessario registrarsi al seguente link